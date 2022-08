Een automobilist met een ongeldig rijbewijs is woensdag betrapt op de N260 bij Gilze in een onverzekerde auto met een vervallen APK. Dat meldt de politie.

Agenten zagen een BMW met de achterwielen wegslippen en controleerden het kenteken van de auto. Zo ontdekten zij onder meer dat de eigenaar van het voertuig naar het buitenland was geëmigreerd en dat het papierwerk niet in orde was. Volgens de bestuurder was de auto wel van hem, maar was zijn rijbewijs ongeldig verklaard.

De automobilist kreeg een proces-verbaal. Volgens de politie mocht de man net weer van het CBR opnieuw zijn rijbewijs gaan halen. De begaande overtredingen zouden nu roet in het eten kunnen gooien. "Deze actie zal waarschijnlijk wel consequenties hebben.''