Vier auto's zijn dinsdagavond betrokken geraakt bij een ongeval op de oprit van de Midden-Brabantweg in Kaatsheuvel. De automobilist die het ongeval veroorzaakt zou hebben, is direct na het voorval ervandoor gegaan. Dat meldt de politie.

Het ongeval gebeurde rond 22.30 uur. Vanaf het Eftelinghotel is er een dubbele oprit om de Midden-Brabantweg op te gaan. Er bevinden zich daar twee rijstroken. Dinsdagavond reden er vier auto's op de rechterrijstrook. Het verkeer op de linkerrijstrook wordt verderop samengevoegd met het verkeer op de rechterrijstrook met behulp van een verdrijvingsvlak. Het verkeer op de linkerrijstrook moet daarom op een gegeven moment rechts invoegen.

Auto week plotseling uit

Volgens de politie week een blauwe auto plotseling uit naar rechts om in te voegen en sneed daardoor een auto af op de rechterrijstrook, een SEAT. De automobilist in de blauwe auto reed daarna hard weg. Achter de SEAT reden een Volkswagen, een Kia en een Citroën. De bestuurder van de Volkswagen wist nog op tijd te remmen, maar voor de Kia was het te laat. Die botste achterop de Volkswagen, en de Citroën achter de Kia kwam ook in botsing.

Door het ongeval raakte een 27-jarige vrouw uit Nijkerk gewond. Ze klaagde over pijn in haar nek en werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar kon dezelfde avond naar huis.

Eén auto raakte zwaar beschadigd en werd later getakeld door een berger.