Een 23-jarige Tilburger bedreigde maandagochtend een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) met de dood. Dat gebeurde in een park aan de Palmenstraat in Tilburg. Agenten hielden de man aan. Daarbij verzette hij zich flink en schopte één van de agenten.

Nadat er een melding was binnengekomen dat er een man op een bankje in het park zou liggen en dat die niet meer zou bewegen, ging de boa, samen met een collega poolshoogte nemen. In het park troffen ze een man op een bankje onder een zeiltje aan. Ze herkenden hem van eerdere meldingen op het station. Toen ze hem wakker maakten reageerde de man agressief. Hij spuugde op de grond en schopte één van de agenten.

Tegen de vrouw die de melding had gedaan zei de man dat ze uit zijn buurt moest blijven. Daarna pakte hij een steen en sloeg daarmee hard op het bankje. "Ik steek je neer op je moeders dood", schreeuwde hij naar de boa.

Ook na zijn aanhouding bleef hij agressief. In het cellencomplex sloeg hij tegen de muren.

Volgens de politie gaat het om een veelpleger. Hij is in verzekering gesteld.