Bij een manege aan de Bredaseweg in Tilburg woedde in de nacht van maandag op dinsdag een brand. Hierbij raakten meerdere stallen van de manege flink beschadigd. Vermoedelijk ontstond de brand in hooibalen die tegen de stallen lagen.

Rond 01.35 uur ging het mis bij de manege op het terrein van Amarant. Het vuur ontstond vermoedelijk in de hooibalen en sloeg over naar de stallen. De brandweer schaalde direct op naar middelbrand en kwam met twee tankwagens en een schuimblusvoertuig naar de manege. Tijdens de brand stonden er geen paarden in de stallen. Niemand raakte gewond. Wel is de schade aan de stallen van het Expertisecentrum Dierondersteunde Interventie (EDI) groot. Waardoor de brand in de hooibalen ontstond, is niet bekend.