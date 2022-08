Bij de voormalige kantine van voetbalvereniging NOAD in Tilburg heeft zaterdagochtend een brand gewoed. Het gebouw is bijna volledig uitgebrand. In de omgeving waren as- en roetdeeltjes terechtgekomen. Die zijn volgens de Veiligheidsregio ongevaarlijk.

De brand ontstond rond 5.10 uur bij de leegstaande voetbalkantine, gelegen aan de Melis Stokestraat. Volgens de Veiligheidsregio moest de brandweer snel optreden vanwege de droogte, de bebossing op het omliggende terrein en de dichtbijgelegen woonwijk. De brandweer kreeg met drie tankautospuiten de brand onder controle. Met een speciaal voertuig kon er voor watervoorziening uit het kanaal worden gezorgd. De oorzaak van de brand is niet bekend. Van het gebouw is niet veel overgebleven.