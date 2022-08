De overleden man die zaterdagochtend werd gevonden in een vijvertje in het Wilhelminapark in Tilburg, is een natuurlijke dood gestorven. Dat meldt de politie.

De man is rond 8.00 uur aangetroffen en daarna voor onderzoek naar het mortuarium vervoerd. Wessel Verhoeven, een ondernemer aan het park, vertelt zaterdagochtend dat het om een tragisch ongeval lijkt te gaan. Hij zag vrijdagavond de man in vermoedelijk dronken toestand voorbij komen. De hond van de man zat zaterdagochtend nog onder een van de parkstoeltjes, daar bovenop een blikje met een halve liter bier. Verderop in het park is het terrein met eetkraampjes en tafels ingericht voor het evenement 'Wilhelminapark viert de zomer', een meerdaags evenement met muziek en verschillende markten. Het gaat niet om een bezoeker van het evenement, weet Verhoeven. Hij kampeert met verschillende anderen op het terrein om het evenement te bewaken. De politie hield rekening met alle mogelijke scenario's. Ze sloot tijdelijk een deel van het park af met politielint vanwege het forensisch onderzoek. Inmiddels is het park weer open. Vorig jaar mei werd er eveneens een dode aangetroffen in het park, destijds sloot de politie ook een misdrijf uit.