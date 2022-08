Een flat aan de Postelsehoeflaan in Tilburg heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zonder stroom gezeten. Dat kwam door een brand in de elektriciteitskast van het gebouw. Zo'n vijftien appartementen zijn ontruimd geweest.

De brand ontstond rond 0.30 uur. Diverse politieauto's, vijf brandweerwagens en een ambulance rukten uit naar de Postelsehoeflaan. De brand zorgde voor flinke rookontwikkeling, waardoor uit voorzorg de eerste bouwlaag van de flat werd ontruimd. De hele flat (ongeveer 75 woningen) zat zonder stroom. De brandweer wist de brand te blussen en deed metingen om te kijken of de ontruimde bewoners terug naar huis mochten. Enexis kwam met meerdere busjes op de flat af om de stroomstoring op te lossen. Vermoedelijk was er sprake van kortsluiting.