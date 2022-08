De 83-jarige man wiens lichaam donderdag werd aangetroffen in een buitengebied aan de Huiskenshoek in Oirschot, is volgens de politie een natuurlijke dood gestorven.

Bij het lichaam van de man lag in de berm een scootmobiel op z'n kant. Volgens een woordvoerder van de politie is de scootmobiel van de overledene. De man is mogelijk onwel geworden, waarna hij uit zijn voertuig is gevallen.

Een automobilist zag de wielen van de scootmobiel en besloot een kijkje te nemen. Hij sloeg direct alarm toen hij het lichaam ontdekte. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek de man al te zijn overleden.

De omgeving was afgezet om eventuele sporen veilig te stellen. Ook de forensische opsporing was opgeroepen. De politie meldde donderdagmiddag dat dood van de man een natuurlijke oorzaak heeft. Het onderzoek is afgesloten.