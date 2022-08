Een inzittende van een auto is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de Oude Lind bij de Ringbaan-Noord in Tilburg. Een ander slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De ravage is groot.

Het ongeval vond rond 6.10 uur plaats. De auto botste tegen een boom en een lichtmast. De bijrijder raakte zwaargewond. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De auto is compleet verwoest en de weg ligt bezaaid met brokstukken. De wegsleepdiensten hebben daardoor de grootste moeite om het autowrak weg te slepen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder politie, ambulance, de brandweer en een traumahelikopter. De weg is afgesloten voor het overige verkeer van het Textielplein tot aan de Goirkestraat. De politie doet onderzoek.