Een vrouw in een scootmobiel is woensdagavond met een hoogwerker naar haar appartement gehesen aan de Griegstraat in Tilburg. De lift in de flat was 's ochtend stukgegaan en kan pas zaterdag worden gemaakt.

Een liftmonteur vertelde de flatbewoners dat de lift rond 16.00 uur weer zou werken. Dat bleek later toch niet het geval. Omdat de lift nog een tijdje buiten werking zal zijn, schoot de brandweer de bewoonster in de scootmobiel te hulp. Met een hoogwerker is ze rond 18.40 uur afgezet bij haar appartement. De vrouw zal voorlopig binnen moeten blijven, totdat de lift weer werkt.