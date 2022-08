Het is ruim twintig jaar geleden dat het succesvolle Circus Ronaldo voor het laatst zijn tent opzette in Tilburg. Tijdens Circolo is het Vlaamse circus terug in de stad, met zesde en zevende generatie artiesten.

Circolo, het grootste hedendaags circusfestival van Nederland, is na enkele jaren Leijpark, dit jaar voor het eerst in het Spoorpark. Ook zijn er voorstellingen bij de Schouwburg en theater De Nieuwe Vorst. Net als voorgaande jaren zijn er meerdere voorstellingen met een Tilburgs accent en in Tilburg opgeleide artiesten.

Circus Ronaldo was in 2001 voor het laatst in de stad, tijdens het Spiegeltentfestival in het Wilhelminapark. Toen nog met Johnny Ronaldo, de vijfde generatie uit de circusfamilie. Tijdens Circolo speelt Danny (zesde generatie) met zijn zoon Pepijn de voorstelling 'Sono Io?', over vader en zoon. Ronaldo maakt theatraal circus met humor, speelsheid en romantiek.

Een grote voorstelling tijdens Circolo is 'Fiq!' van het het Marokkaanse Groupe Acrobatique de Tanger. Die is te zien in de Schouwburg. Vijftien jonge acrobaten, dansers, voetballers, freestylers en breakdancers tonen een fantasiewereld, gebaseerd op foto's onder meer van de Marokkaanse kunstenares Hassan Hajjaj.

Het Zwitserse circus FahrAway circus met de in Tilburg opgeleide artiesten Solvejg Weyeneth en Nina Wey is terug op Circolo. Het speelt in de eigen tent 'Ballett', een poëtische, vooral robuuste voorstelling met heftrucks, spanbanden en voorhamers.

Ook opgeleid op de circusopleiding in Tilburg is Simon Bruyninckx. Met andere studenten van die school is hij grondlegger van Collectief Malunés. Op Circolo is hij te zien met zijn broer Vincent. Ze spelen 'Bitbybit', dat is een duet met Jaws of Steel, een oude circustechniek waarbij beide spelers een leren bit tussen hun tanden hebben en met een stalen kabel aan elkaar zijn verbonden. In dit geval symboliseert dat de navelstreng.

Een van de hits van de zomerfestivals is 'Exit' van Piet van Dycke en zijn gezelschap Circumstances. Vier artiesten bewegen in een hoge installatie met draaiende muren en zwevende deuren. Ze zoeken onafhankelijkheid, maar hebben elkaar hard nodig om in evenwicht te blijven. Van Dycke studeerde choreografie aan de Dansacademie in Tilburg. De voorstelling is gemaakt in samenwerking met Dans Brabant dat in Tilburg is gevestigd. Circolo is coproducent.

Een op-en-top Tilburgse productie op Circolo is de muzikale familievoorstelling 'L'Histoire du Soldat' van het Tilburgse kamerorkest Kamerata Zuid. Die is te zien in de Concertzaal is geïnspireerd op het gelijknamige theaterstuk van de Russische componist Igor Stravinsky. In de voorstelling verzorgt trapeze- artiest Julia Campistany het spektakel. De Tilburgse performer Inez Wolters vertolkt alle personages in het verhaal.

Circolo is van 21 tot en met 30 oktober.