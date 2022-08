De gemeente Tilburg is weer terug bij af met het bestemmingsplan Reeshofweide voor de bouw van 35 patio's. De Raad van State gooide het woensdag in de prullenbak. Een troost voor Tilburg is dat de uitspraak van de hoogste bestuursrechter de bouw van 35 patiobungalows bij het Wilhelminakanaal niet blokkeert. Er was al een vergunning voor verleend die niet meer is aan te vechte

Door de uitspraak moet de gehele procedure weer opnieuw. En dat kost veel tijd en geld, want het bestemmingsplan moet opnieuw vastgesteld worden door de gemeenteraad. Bovendien kunnen de twee containeroverslagbedrijven aan de overkant van het Wilhelminakanaal, Barge Terminal Tilburg en het overslagbedrijf Versteijnen Investments Intermodal, er ook weer tegen in beroep. Barge en Versteijnen zijn niet blij met de 35 bungalows. De doelgroep van deze woningen bestaat uit rustzoekers en de bedrijven zijn bang dat er op den duur klachten komen over geluid. Driehonderd keer per etmaal ploft er een zeecontainer in een scheepsruim of wordt er een uitgetakeld. Sterke piekgeluiden Dat specifieke geluid van metaal op metaal geeft piekgeluiden die tot ergernissen kunnen gaan leiden. De Raad van State heeft er vorig jaar juni al een tussenuitspraak over gedaan. Die zei toen dat bij de patio's niet te veel geluid te horen zal zijn, maar de gemeente moest er wel nog een keer kijken vanwege die sterke piekgeluiden. Dat heeft Tilburg gedaan. De mening van de gemeente veranderde niet. Barge en Versteijnen kregen een keurige brief dat ze hun zegje konden doen op de raadsvergadering 13 december 2021. Daar is het fout gegaan. De Tilburgse raad stelde het bestemmingsplan opnieuw vast op de vergadering van 1 november 2021. De containerbedrijven waren onaangenaam verrast want dat was niet de afspraak. De Raad van State geeft hen gelijk. Hun beroep tegen het bestemmingsplan is gegrond.