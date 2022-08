Een 36-jarige man uit het Belgische Poppel is maandagnacht in Tilburg opgepakt voor het rijden onder invloed. Op het moment dat de man door Tilburg reed, was zijn dochtertje (8) alleen thuis. Haar opa heeft haar thuis opgehaald.

Bij de controle op de Langestraat gedroeg de Belgische bestuurder zich agressief en beledigde de agenten. Zijn rijbewijs bleek al in 2014 ongeldig te zijn verklaard vanwege rijden onder invloed.

Agenten zagen maandagnacht rond 01.15 uur een auto met hoge snelheid over de Spoorlaan rijden. Ze gaven de bestuurder een stopteken, waarna de man het voertuig stilzette. De man bleek te veel te hebben gedronken. Hij werd erg agressief en schold de agenten uit.

Op het politiebureau blies hij ruim drie keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol. Omdat de verdachte een veelpleger is, is zijn auto in beslag genomen en werd hij in de cel gezet.

Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt vanwege rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs en het beledigen van een ambtenaar in functie.