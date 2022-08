Van muziekoptredens, sportactiviteiten tot verschillende markten en workshops. Het Wilhelminapark is vanaf woensdag tot en met zondag 28 augustus weer het decor van 'Wilhelminapark viert de zomer'. De derde editie in het park.

'Voor en door buurtbewoners', onder dat vaandel laten vader Peter en zoon Wessel Verhoeven het park weer 'zomers bruisen'. Zo is er voor het eerst een levendige kunst- en boekenmarkt op zondag 14 augustus. Maar er strijken ook een bier-, platen-, en tweedehands kledingmarkt neer.



Op het programma staan muziekoptredens, sport- en spelactiviteiten en nieuw zijn verschillende workshops overdag. Over fotografie, schrijven en schilderen bijvoorbeeld. Bas Witte keert er weer terug als dj. Hij is sinds het begin bij 'Wilhelminapark viert de zomer' betrokken.



Tijdens de eerste editie, twee jaar geleden, stuitte hij bij toeval op het evenement. "Er stond een Bavaria-tent in het park, ondanks het alcoholverbod." Witte glimlacht. "Dus dat vond ik vreemd."

Witte ging er poolshoogte nemen, raakte met Wessel Verhoeven in gesprek over de muziek en prompt aan boord gevraagd om platen te draaien. Dat gaat hij weer doen deze zomer, zelf maar ook met vrienden. Zo draait hij de hele dag door tijdens de speciaalbier-markt op 13 augustus. "Allemaal vinyltjes, niet te hard. Je wordt niet het park uitgeblazen door stampbeats."



De twee eerdere edities waren populair. Bijzonder ook omdat het park vroeger bekend stond om junks en de prostituees, dat beeld is de laatste jaren gekanteld. Onder meer door de nieuwe ondernemers rond het park, zoals de familie Verhoeven. "Ik denk dat de meeste Tilburgers het park al hadden afgeschreven vanwege het imago", zegt Witte. "Dan moet je de stap maar durven wagen met zo'n evenement. En terecht hoor: dit is het mooiste park van Tilburg. Intiem."