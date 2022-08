De 21-jarige Erdem uit Tilburg is donderdagavond overleden bij een auto-ongeluk in Turkije. Het dodelijk ongeluk gebeurde in de stad Aksaray. Dat melden lokale Turkse media. De man zou samen met een 22-jarige vriend uit Waalwijk op vakantie zijn geweest in Turkije.

De bestuurder, vermoedelijk de man uit Waalwijk, verloor donderdag rond 22.45 uur de macht over het stuur en botste tegen een elektriciteitspaal. Door de harde klap belandde de paal bovenop de auto van de twee vrienden.

Na het ongeluk werd het tweetal zwaargewond naar het ziekenhuis in de Turkse stad gebracht. Daar overleed de Tilburger aan zijn verwondingen. De bestuurder zou er ernstig aan toe zijn volgens de Turkse media.

Een moskee in Tilburg plaatste vrijdagmiddag een bericht over het overlijden van Erdem. Daarin wenste de moskee de nabestaanden veel sterke. Honderden mensen reageerden vrijdag onder het bericht. "Hij was een zeer goede jonge man. Moge God zijn familie geduld geven. Het is zo triest", schreef iemand in één van de reacties.

De man werkte bij restaurant Mevlana in Kaatsheuvel. Ook zij reageerden vrijdagavond verslagen door het plotselinge overlijden van hun collega. In een bericht op sociale media schreef zijn werkgever: 'Te jong en volop in het leven, mocht jij je dromen niet meer beleven. Je werklust, je liefde en glimlach op je gezicht, blijven voor altijd in ons geheugen gegrift.'