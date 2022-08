Een oproep van de politie aan inwoners van de Reeshof om cameramateriaal te delen voor het onderzoek naar schietpartij in de Borselestraat van maandagnacht, heeft verschillende beelden opgeleverd. Van de daders ontbreekt ondertussen nog elk spoor.

Donderdag verspreidde de politie in een deel van de Reeshof een burgernetmelding met de oproep om camerabeelden aan te leveren. De politie had ook zelf al het nodige beeldmateriaal van maandagnacht veiliggesteld. Al die beelden worden momenteel zorgvuldig bestudeerd en maken deel uit van het onderzoek, zo laat een politiewoordvoerder weten.

Alle scenario's open

In de nacht van maandag op dinsdag werd Toon Damen Jr. doodgeschoten toen hij voor zijn woning uit zijn auto stapte. Getuigen hoorden meerdere schoten en zagen daarna twee in het zwart geklede mannen wegrennen. Van deze twee personen ontbreekt nog ieder spoor. De politie wil vooralsnog niets kwijt over het lopende onderzoek, maar zegt alle scenario's open te houden.

Mogelijk was er sprake van een liquidatie. Van Damen Jr. was bekend dat hij zich in het criminele milieu begaf. Hij zat al eens jarenlang vast voor de moord op Flavio Fadda in Tilburg en was vaker betrokken bij geweldsincidenten. In 2019 was hij ook aanwezig bij een schietpartij in een café in Breda, waar hij niet de schutter was, maar wel de portier ernstig mishandelde. Hij kreeg hiervoor een nieuwe maandenlange celstraf, maar was in afwachting van een hoger beroep nog op vrije voeten.