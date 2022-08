Een 47-jarige vrouw werd op maandag 25 juli geschept door een auto terwijl ze wilde oversteken op de Jan Heijnsstraat in Tilburg. De schade: een zware hersenschudding en onder meer een gekneusde nek- en ruggenwervel. Van de automobilist was na het ongeval geen spoor te bekennen. De politie stelt een onderzoek in en zoekt naar getuigen.

Volgens de politie ligt de gewonde vrouw woensdag nog in een revalidatiehotel om te herstellen. 'Mijn moeder heeft sindsdien niet meer kunnen zitten, lopen of staan van de pijn in haar onderrug', schreef haar dochter dinsdag op Facebook. Ze denkt dat haar moeder door de adrenaline niet in de gaten had hoe erg ze gewond was geraakt. Daarom wilde ze na de aanrijding liever naar huis en werd niet direct de politie of een ambulance ingeschakeld.

Het gebeurde meer dan een week geleden, maar dinsdag is pas officieel aangifte gedaan bij de politie. De dochter plaatst dan ook via Facebook opnieuw een oproep: wie zag het ongeluk gebeuren en hielp haar moeder naar huis? Hebben zij iets van de auto gezien waar de politie iets mee kan?

Het is Roze Maandag, de eerste maandag van de Tilburgse Kermis, als de vrouw rond 11.30 uur bij de oversteekplaats met verkeerslichten staat. Ze is op weg naar de Albert Heijn XL om boodschappen te doen. Zodra het licht op groen springt, steekt ze over. Links nadert vanaf de rotonde een grijze auto - vermoedelijk een Mercedes - op hoge snelheid in haar richting. Tijd om uit te wijken is er niet. De voetganger wordt door de auto geschept en belandt op de motorkap.

Volgens de dochter steekt tijdens de klap een ruitenwisser in haar moeders wang en hoort ze hoe er in de autoruit barsten ontstaan. Aan de andere kant van de weg valt de Tilburgse van de motorkap af. Met haar hoofd en rug komt ze op de grond terecht. De vrouw raakt bewusteloos. Als ze bijkomt schieten omstanders haar te hulp, maar ze wil niets liever dan naar huis.

Thuis aangekomen wordt de vrouw alsnog naar de huisarts gebracht, die direct een ambulance inschakelt. Er wordt ook getwijfeld of er een traumahelikopter opgeroepen moet worden, want ze verliest steeds het bewustzijn. De ambulancemedewerkers bekommeren zich om haar. Na toediening van morfine, een sterke pijnstiller, lukt het toch om de vrouw naar het ziekenhuis te vervoeren met de ambulance.

De uitslag van meerdere scans en onderzoeken in het ziekenhuis is niet mals: de Tilburgse blijkt een zware hersenschudding te hebben opgelopen, waardoor ze onder meer steeds flauwvalt. Haar nekwervel, ruggenwervel en ribben blijken gekneusd. Haar ruggenwervel is door de kneuzing en zwelling ook ontzet. In haar bekken zit een scheur en er is 'nog zoveel meer om op te noemen', schrijft de dochter.

Van de automobilist is tot op heden geen spoor te bekennen. De politie onderzoekt of er camerabeelden zijn en stelt een buurtonderzoek in. Mensen die het ongeval zagen gebeuren of mogelijk de beschadigde auto hebben gezien, kunnen contact opnemen.