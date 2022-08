Een auto is woensdagmiddag over de kop geslagen op de Midden-Brabantweg (N261) bij Loon op Zand. De bestuurder raakte gewond bij het ongeval.

De automobilist verloor rond 14.40 uur om onbekende redenen de macht over het stuur, waarna zijn auto op het dak in de berm belandde. Een ambulance kwam voor het slachtoffer. Het is niet bekend of de bestuurder mee is genomen naar het ziekenhuis.

De auto raakte zwaar beschadigd en wordt meegenomen door een berger.