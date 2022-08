Het Tilburgse muziekfestival Better Get Hit en cultuurfabriek Hall of Fame ontvangen samen een ton van de provincie Noord-Brabant. Deze zogenoemde impulsgelden zijn bedoeld om het Brabantse culturele leven te verrijken. In totaal kregen achttien instellingen uit de provincie geld uit de potje.

De provincie ziet Better Get Hit en Hall of Fame als innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

Better Get Hit is een festival met uiteenlopende muziek met de zwarte Amerikaanse muziek als uitgangspunt. in 2019 was de eerste editie. Dit jaar is het festival van 9 tot en met 11 september bij de Schouwburg en Concertzaal, Paradox en muziekpodium Heyhoef Backstage in Reeshof. Naast nationale en internationale artiesten is het podium ook voor Brabantse talenten.

Net als Better Get Hit krijgt ook Hall of Fame 50.000 euro. Deze creatieve plek voor de urban scene wordt momenteel gerenoveerd en verbouwd. De organisatie wil de renovatie aangrijpen om haar publiek en de activiteiten te verbreden. Met de impulsbijdrage wordt ingezet op het verbreden van de programmering,