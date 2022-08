De 33-jarige vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval op de A2 bij Best maandagavond, was onder invloed. Dat laat de politie dinsdag weten.

Het ongeluk gebeurde tussen het knooppunt Ekkersweijer en Best. Een 73-jarige bestuurder uit Den Bosch botste maandag rond 16.00 uur met zijn bestelbus vol op de achterkant van de vrachtwagen en overleed aan zijn verwondingen. De politie Oost-Brabant laat dinsdag weten dat de vrachtwagenchauffeur vermoedelijk onder invloed van alcohol was tijdens het ongeval. De bestuurder is als verdachte aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek. De Verkeersongevallenanalyse doet uitgebreid onderzoek naar de feiten en omstandigheden van het verkeersongeval, waarbij de bestuurder van de bestelauto om het leven kwam. Zij spraken met getuigen, beelden van dashboardcamera's zijn bekeken en de betrokken voertuigen zijn onderzocht op sporen. De politie laat weten dat het nog enige tijd duurt voordat de resultaten van het onderzoek bekend worden.