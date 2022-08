De scooter van een Tilburgs stel is vorige week woensdag uit de voortuin gestolen terwijl zij thuis waren. De dief werd echter al snel achterhaald door de politie, omdat hij poststukken met zijn naam en adres in de scooter had laten liggen toen hij het voertuig achterliet.

"De scooter werd woensdag uit onze voortuin gestolen, terwijl wij thuis aan het werk waren", vertelt de eigenaresse van de scooter. "We hebben een raam in de keuken en kunnen goed door het glas van de voordeur heen kijken, dus misschien heeft de dief ons wel gezien. Wij zaten met onze rug naar de voortuin toe en hebben niks gehoord of gezien. Hij is voor onze neus weggehaald."

De vrouw vertelt dat het relatief makkelijk was om de scooter mee te nemen. Het voertuig stond wel op slot, maar haar auto stond niet op de oprit, waardoor de scooter meer in het zicht stond voor voorbijgangers. De vriend van de vrouw heeft die avond de politie ingelicht.

Twee buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente vonden de scooter afgelopen zaterdag terug in het Zomerpark in Tilburg. Zij namen daar een kijkje na een melding over overlast. De boa's troffen wel twee personen aan, maar er is niemand aangehouden. Maar in de scooter had de dader poststukken met zijn naam en adres laten liggen. "Het is de politie dus erg makkelijk gemaakt", aldus de eigenaresse van de scooter.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de personen die in het Zomerpark bij de scooter stonden niet meteen als verdachten worden aangemerkt. Een van de personen wordt later nog wel door de politie gehoord.

De eigenaresse van de scooter wilde overigens alleen anoniem reageren; haar naam is bij de redactie bekend.