In de bossen vlak bij attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel zijn zaterdagavond meerdere vaten gevonden. De brandweer heeft verschillende metingen gedaan, maar wat voor inhoud de jerrycans hebben is onbekend.

De vaten werden rond 19.10 uur gevonden diep in de bossen tussen het Hooispoor, de Duiksehoef en de Horst. Naast de brandweer kwam ook de politie kijken bij de jerrycans. Het is niet bekend wie de vaten in het bos heeft gedumpt. Het bos is rondom de plek waar de vaten werden gevonden afgezet. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de plastic kannen met onbekende inhoud opruimen. De plek waar de jerrycans zijn gevonden is opvallend: de bossen aan het Hooispoor grenzen aan vakantiepark 't Loonsche Land van de Efteling. Het afgezette stuk bos ligt wel buiten het bungalowpark.