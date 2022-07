Goirle krijgt een eigen oktoberfeest: Goirle am See. De opbrengt gaat geheel naar het Jeugdvakantiewerk (JVW) in het dorp, dat na de coronajaren weer gaat draaien.

Kiwanis Mark & Leij organiseert het nieuwe feest dat op 18 september plaats moet gaan vinden aan de oever van de Oostplas. Naast winkelboerderij Walhoeve komt dan een tent te staan waar zeshonderd mensen in Lederhose en Dirndl kunnen feesten.

Op het podium staan onder meer Veul Gère en Dieter Koblenz, met als presentator de lokale held Johnny Purple. "Beierse schlagers, bier en worst het zijn de ingrediënten voor een gemütlich 'Goirle am See'", stelt Goirlenaar en Kiwani-president Harry Cuypers. "Een prachtig en welkom gebaar", vindt Eric van Rouwendaal van JVW Goirle over het feest en de financiële injectie. "Ook wij kijken terug op een lastige coronatijd. Er was geen vakantieweek voor de jeugd maar onze vaste kosten liepen wel door." De JVW-vrijwilligers gaan helpen bij het feest en maken reclame.

Het feest vindt plaats van 14.00 tot 20.00 uur, waarbij er voor iedere bezoekers een zitplaats is. De losse kaarten (12,50) gaat in september in de verkoop. Wel worden er al sponsortafels aangeboden voor 10 personen inclusief eten en drinken.