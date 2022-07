Een auto sloeg zaterdagnacht rond 4.50 uur aan de Ringbaan Oost in Tilburg over de kop nadat de bestuurder tegen een reclamebord en een geparkeerde auto was gebotst. De auto kwam uiteindelijk in de berm tot stilstand.

Zowel de politie, als de brandweer en ambulancepersoneel kwamen op de melding af. De bestuurder was licht gewond en is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. De politie onderzoekt de oorzaak van de botsing.