Bij graafwerkzaamheden aan de Gelderakkers in Hilvarenbeek is donderdagmiddag een granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Een kinderdagverblijf in de buurt werd ontruimd.

De politie zette rond 13.45 uur de omgeving in een straal van 100 meter met linten af. Bij een tegenovergelegen school zit een kinderdagverblijf. De ouders moesten hun kinderen komen ophalen. Ontploffing Volgens de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat het om een brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Rond 16.00 uur werd het explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Om ramen van omliggende huizen niet te laten springen, werd aan omwonenden gevraagd ramen en deuren open te zetten. Niet ver van de vindplaats van de granaat werkten enkele weken terug archeologen. De granaat werd echter een stuk verderop gevonden bij de aanleg van riolering.