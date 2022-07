Een 47-jarige man die op 13 januari bezweek in een politiecel in Tilburg, is overleden als gevolg van een cocaïnevergiftiging. Dat zegt het Openbaar Ministerie donderdag na onderzoek door de Rijksrecherche. Er is niets gebleken van enig strafbaar feit door politiemensen.

De politie hield de man destijds aan na een 112-melding over een aanrijding in Tilburg. In de Sinopelstraat werd de betrokken automobilist door omstanders in bedwang gehouden. De politie nam hem mee naar het bureau op verdenking van het verlaten van de plaats van een ongeval en rijden onder invloed. Een blaastest had hij geweigerd. Volgens de politie gedroeg hij zich verward. In het politiebureau kon hij steeds moeilijker op zijn benen staan, aldus het OM. De man overleed na een vergeefse reanimatie in zijn cel. Onderzoek heeft cocaïnevergiftiging als doodsoorzaak uitgewezen.