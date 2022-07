Een 52-jarige man heeft woensdag een celstraf gekregen van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man heeft zijn dochter in Goirle meer dan een jaar lang misbruikt.

Het misbruik kwam aan het licht nadat een vriendin van het meisje was wezen logeren. De man heeft ook haar betast. Toen zij dat tegen haar ouders vertelde, bekende de man dat hij al veel langer aan zijn dochter zat. Eénmaal ging het misbruik zo ver dat er in juridische zin sprake was van 'seksueel binnendringen'.

De rechtbank was onder de indruk van hoe de dochter omschreef wat er met haar vader moest gebeuren. "Gewoon zijn verdiende straf, denk ik. Het blijft wel mijn vader. Het is altijd die ene man en mijn vader. Papa had twee kanten. Aan de ene kant mijn vader die mee naar pretparken ging en zo, en dan die man die die dingen deed. Ik wil dat die man de straf krijgt, maar mijn vader blijft wel mijn vader."

De rechtbank daarover: " Beter kan de worsteling van het meisje met wat haar is overkomen, niet worden beschreven."

De opgelegde straf was ook geëist.