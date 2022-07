Een 42-jarige automobilist uit Tilburg is woensdagochtend rond 3.00 uur zwaargewond geraakt bij een botsing met een lantaarnpaal en een boom. Door de kracht van de botsing op de Ringbaan-Noord werd hij uit de auto geslingerd. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg woensdagochtend vroeg een melding binnen over een verkeersongeval op de Ringbaan-Noord. Toen agenten op de locatie aan kwamen, zagen zij dat de auto van de Tilburger tegen een lantaarnpaal en een boom was gereden. De bestuurder zat niet in de auto, maar lag op het wegdek. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Ze neemt bij de automobilist een blaastest af.