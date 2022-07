Een 'geluids-flitskast' tegen de hinder van hard optrekkende auto's, motoren en quads in de Tilburgse binnenstad? Misschien in de toekomst, stelt de gemeente. Vooralsnog zijn de ogen op Rotterdam gericht.

In de havenstad draait een proef waarbij gepoogd wordt om herriemakers in het verkeer aan te pakken. Ook Amsterdam experimenteert met een 'lawaai-flitspaal', die automatisch de kentekens registreert van motoren en auto's die met veel lawaai passeren.

Handhaving bij geluidsoverlast is nu arbeidsintensief omdat een automobilist of motorrijder op heterdaad moet worden betrapt en er daarna geluidsmetingen gedaan moeten worden.

"Het gaat in alle gevallen om proeven waarbij naar een betrouwbare techniek wordt gezocht om een overtreder te kunnen bepalen", antwoordt burgemeester Theo Weterings op vragen van de Tilburgse VVD-fractie over geluidsoverlast door motoren en quads. "Voor geluid is dit veel complexer dan gereden snelheid. Geluid kan immers van andere bronnen of andere voertuigen komen."

Weterings gaat de politie vragen deze zomer gericht te handhaven op asociaal verkeersgedrag, zoals ze vaker doet.