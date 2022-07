Een verkeerd getimede inhaalactie is dinsdag niet goed afgelopen voor een automobilist. Hij raakte zijn voorligger en sloeg over de kop op de Theseusstraat in Tilburg.

Rond 11.30 uur probeerde de automobilist een rangeertruck in te halen, die op het industrieterrein containers vervoert. Hij zag vermoedelijk het knipperlicht van zijn voorligger over het hoofd. Die sloeg af op het moment dat de auto begon met zijn inhaalactie. Daardoor botsten de voertuigen met elkaar. De auto, met daarin twee inzittenden, sloeg over de kop en belandde tegen de achterkant van een geparkeerde auto. De bestuurder raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen van zijn passagier vielen mee. Hij is door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld. Hun auto en de geparkeerde auto zijn door het ongeluk total loss. Een berger neemt de zwaar beschadigde voertuigen mee. De bestuurder van de truck kon zijn weg vervolgen. Hij bleef ongedeerd en de schade aan zijn voertuig valt mee. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en bekijkt camerabeelden uit de omgeving. Tilburg Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg