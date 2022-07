Een 48-jarige Tilburger wordt na zijn zoveelste veroordeling twee jaar lang opgenomen op een afdeling voor veelplegers. De reclassering zag al geen heil meer in het begeleiden van de gewelddadige man. Die waren zo bang door zijn agressie dat ze niet meer zonder beveiliging met hem durfden praten.

De man werd nu onder meer veroordeeld voor de diefstal van blikken bier in een supermarkt en het bedreigen van agenten met een mes. Dat gebeurde allemaal in december en november vorig jaar.

De man heeft last van verschillende psychische problemen en heeft een alcoholverslaving. De rechtbank is daardoor bang dat de verdachte wederom een misdrijf pleegt. Daarom legt ze de maatregel op. Op de veelplegersafdeling zal hij worden geholpen om met zijn problemen om te gaan. Dat duurt in principe twee jaar. Als hij niet meewerkt met de behandelingen wordt een dergelijke maatregel feitelijk een celstraf van twee jaar.