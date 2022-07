Ook Goirle wordt aangesloten op glasvezel. Genoeg mensen hebben zich ingeschreven om eind dit jaar te starten met de aanleg, heeft Delta Netwerk bekendgemaakt. Daarvoor moest 20 procent van de inwoners aangeven interesse te hebben.

Dat aantal is dus bereikt, waardoor eind 2022 de aannemer start met de aanleg van glasvezel. Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd de planning en de werkzaamheden, laat het bedrijf weten. Ook mensen die geen interesse hebben getoond krijgen een kabel tot aan de voordeur, of als dat mag zelfs erover. "Zo zijn de woningen direct klaar en blijft de overlast beperkt. Dan dan hoeft de straat namelijk maar één keer open. Met een glasvezelaansluiting in de woning kan men op elk moment overstappen naar glasvezel."

Inwoners die alsnog een abonnement willen afsluiten, kunnen zich nog tot 14 september 2022 aanmelden. Afgelopen weken voerde het bedrijf al intensief campagne voor glasvezel.