Op het Paletplein in Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag vermoedelijk met een vuurwapen in de lucht geschoten. Op de stoep voor een flatgebouw op het plein is een huls gevonden.

Dat meldt de politie. De melding van het schietincident kwam rond 1.00 uur binnen. Agenten hebben ter plekke onderzoek verricht. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij het incident. De politie heeft de mogelijke schutter in het vizier, meldt een woordvoerder. Volgens hem gaat het vermoedelijk om een al langer lopend conflict, dat in de nacht van zaterdag op zondag tot uitbarsting kwam.

Het is niet voor het eerst dat er wordt geschoten op het Paletplein. In de zomer van 2020 mondde een mislukte wapendeal uit in een schietpartij, waarbij de kogels in het rond vlogen. Dat er destijds geen doden of gewonden vielen, mocht een wonder worden genoemd, zei de rechter later tijdens de zitting over zaak.

De rechtbank legde de verdachten uiteindelijk celstraffen tot vierenhalf jaar op.