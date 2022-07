In Tilburg is vrijdagavond een 36-jarige man ingereden op politieagenten. Zij konden op tijd wegspringen en raakten niet gewond. Een politiefiets werd wel vernield. De man reed na het incident op hoge snelheid weg, maar is na een korte achtervolging aangehouden.

Dat meldt de politie. De Tilburger wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Het ging vrijdag rond 22.30 uur mis in het centrum van Tilburg. Surveillerende agenten op de fiets waren net met hun dienst begonnen toen ze een luid toeterende auto op de Spoorlaan zagen en hoorden rijden. Om hierover met hem in gesprek te gaan, gaven ze hem een stopteken. Hij stopt en moet zijn ID laten zien. Op het moment dat de bestuurder die zoekt, ziet de agent een fles lachgas liggen. "Toen ging het snel", beschrijft de politie. "De bestuurder geeft gas en rijdt in op de agent die met zijn fiets voor de auto staat. De agent kan gelukkig wegspringen maar zijn fiets moet het ontgelden. De auto rijdt daar gedeeltelijk overheen." Via de portofoon worden andere agenten gewaarschuwd. De 36-jarige verdachte uit Tilburg kan korte tijd later na een korte achtervolging aangehouden worden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling, omdat hij opzettelijk op de agent inreed. Op het bureau bleek dat hij twee keer zoveel alcohol op had als toegestaan. Ook reed hij al voor de derde keer zonder rijbewijs. Tot slot had hij volgens de politie mogelijk lachgas gebruikt, omdat er een ballonnetje werd gevonden bij de fouillering. "Kortom, reden genoeg om zijn auto in beslag te nemen." Tilburg Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg