Een verwarde man heeft donderdagavond met een stok een aantal ruiten en deuren ingeslagen van een appartementencomplex aan de Alphonsusstraat in Tilburg. De man kon bij zijn woning worden aangehouden.

Meerdere bewoners van het complex meldden rond 22.30 uur dat een bewoner zich 'zeer verward' gedroeg en ruiten en toegangsdeuren had vernield in de openbare ruimte van het gebouw. Eén bewoner vertelde de politie dat de man eerst een stok vasthield waarmee hij de vernielingen deed. De bewoner had de stok van de man afgepakt.

De politie ging na de melding met meerdere auto's naar het appartementencomplex. De man werd bij zijn woning aangehouden en 'met enige dwang' naar het bureau gebracht.