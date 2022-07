Een 55-jarige man uit Hilvarenbeek heeft vrijdag van de rechtbank in Breda een taakstraf van 120 uur gekregen en vier maanden voorwaardelijk cel.

De man had kinderporno op zijn computer staan. Hij heeft geen celstraf gekregen, zoals was geëist. Dat komt mede door de problemen die hij heeft. De man is zwaar verslaafd aan heroïne. Daar was hij veertig jaar geleden al aan begonnen om zijn lust naar kinderporno te beteugelen. De drugs zijn funest voor zijn libido, stelde hij. Hij zit in een heroïneprogramma, waardoor hij elke dag drie keer naar de heroïneverstrekking moet voor een kleine portie. Mede daardoor heeft hij zijn leven enigszins onder controle.

Om ervoor te zorgen dat de man niet opnieuw kinderporno downloadt, heeft de rechtbank bepaald dat de man moet meewerken aan controles op zijn computer.

Tegen de man was een celstraf van zes maanden geëist, waarvan vier voorwaardelijk.