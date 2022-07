Het feestgedruis barst vrijdag weer los in Tilburg dankzij meer dan 200 attracties en vele feestjes op de grootste kermis van de Benelux. De opbouw van de Tilburgse Kermis start dinsdag al. Verschillende wegen zullen vanaf 12.00 uur worden afgesloten voor verkeer.

De Besterdring gaat vanaf het NS-plein tot en met het Besterdplein dicht vanaf dinsdagmiddag. Oversteken via de Johannes van Oisterwijkstraat kan wel dankzij verkeersregelaars. In verband met de afsluiting kan het verkeer omrijden via de Ringbaan-Oost.

Verder gaan ook de Koestraat, het NS-plein en de Burgemeester Brokxlaan dicht. Andere wegafsluitingen vind je op de Spoorlaan, de Heuvelring, het Piusplein, de Paleisring en het Stadhuisplein.

Weekmarkten

Bezoekers van de weekmarkten moeten rekening houden met verschillende wijzigingen. De weekmarkten op het Koningsplein van 19 en 26 juli gaan niet door maar worden verplaatst naar het Burgemeester van de Mortelplein op 20 en 27 juli.

De markt aan het Besterdplein van woensdag 24 juli wordt verplaatst naar de Molenbochtstraat.