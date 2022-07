Een dieseldief is zondagnacht in Tilburg aangehouden door de politie. De dief stal ongeveer 20 tot 25 liter diesel uit een vrachtwagen op industrieterrein Kraaiven.

De dieseldief had in zijn dakkoffer meerdere spullen liggen om diefstal mogelijk te maken, zoals jerrycans en slangen. De leeftijd van de dief is niet bekend. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.