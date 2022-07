Een weginspecteur van Rijkswaterstaat moest maandagochtend uitrukken voor een bijzondere verkeerssituatie. Langs de A58 bij Tilburg was namelijk een paard uit de weide ontsnapt.

De weginspecteur reed toevallig op de A58 en zag dat het paard op het pad ernaast was uitgebroken. Hij ging naar het paard toe, dat nietsvermoedend aan het grazen was, en kon het dier vrij snel pakken en terug in de wei zetten.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat meldt dat als dieren betrokken zijn bij een verkeerssituatie dat vaak een dierarts wordt ingeschakeld. "Wij zijn als Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van het overige wegverkeer. Als er bijvoorbeeld iets gebeurt met een vrachtwagen met levende kippen, dan wordt zo snel mogelijk de rijbaan afgezet."

Gelukkig zat er nog een vangrail tussen de snelweg en de plek waar het paard was uitgebroken, waardoor er geen sprake was van een gevaarlijke verkeerssituatie.