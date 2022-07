De steekpartij vorige week in het Tilburgse Wilhelminapark is voor gemeente en politie aanleiding om de maatregelen die in en rond het park gelden opnieuw tegen het licht te houden.

Vorige week woensdagnacht werd een man neergestoken, het slachtoffer belde zelf 112 om medische hulp te vragen. Door agenten en boa's is afgelopen tijd al meer gesurveilleerd op overlast en alcoholgebruik, zegt een woordvoerder van de gemeente. Daarbij zijn de nodige bekeuringen uitgedeeld. Voor het park geldt een alcoholverbod. "Maar we gaan nu bekijken of er nog iets extra's nodig is." Zonder aanleiding fouilleren Ook het opnieuw instellen van een veiligheidsrisicogebied wordt volgens haar overwogen. Dit betekent dat de politie in een bepaald gebied voorbijgangers zonder directe aanleiding mag fouilleren. Burgemeester Weterings greep na een reeks steek- en geweldsincidenten in hetzelfde park en omgeving al eens naar de maatregel. Die gold van september 2019 tot september 2020 voor zowel het Wilhelminapark als de Gasthuisring. Bij de fouilleeracties werden destijds vooral scharen en schroevendraaiers in beslag genomen. Tilburg Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg