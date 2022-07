Twee auto's zijn zondagmiddag tegen elkaar gebotst op de kruising Horst met de Europalaan in Kaatsheuvel. De voertuigen raakten hierbij flink beschadigd. Het is niet bekend of iemand gewond is geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 12.10 uur. In één auto zat een gezin dat vermoedelijk onderweg was naar de Efteling. Ambulancemedewerkers hebben de inzittenden nagekeken. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.