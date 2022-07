Een 28-jarige man die schietend door Tilburg liep en twee mannen beroofde, is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden. In zijn woning zijn twee imitatiewapens gevonden, waaronder het alarmpistool waarmee hij vrijdagnacht geschoten zou hebben, zo meldt de politie.

Volgens de politie zagen medewerkers van het Cameratoezicht in Tilburg afgelopen nacht een man rondhangen bij een horecazaak aan de Besterdring. Ze herkenden hem als mogelijke dader van de straatroof die in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsvond. De politie kwam en hield de man aan. De woning van de verdachte werd doorzocht en daar werden twee imitatiewapens gevonden. Volgens de politie gaat het onder meer om een alarmpistool waarmee de verdachte een dag eerder zou hebben geschoten. Ook de gestolen telefoon van de straatroof werd gevonden. De Tilburger zit vast.