Meerdere mensen meldden in de nacht van vrijdag op zaterdag dat er iemand door Tilburg zou lopen met een groot vuurwapen. Op de Burgemeester Brokxlaan en het Dudokhof zou in de lucht geschoten zijn en in de Lange Nieuwstraat zou iemand beroofd zijn onder bedreiging van een vuurwapen, zo meldt de politie.

Een bewoner van het Dudokhof hoorde even na 1.30 uur knallen op straat. Hij keek uit het raam en zag iemand lopen, waarna hij de politie belde. Daarna volgde er een melding dat op de Burgemeester Brokxlaan een persoon met een pistool gezien was. De beroving vond daar vlakbij plaats, aan de Lange Nieuwstraat. Twee mannen liepen een andere man, die een plastic tas bij zich had, tegemoet. Op het moment dat de mannen elkaar passeerden haalde de dader een vuurwapen uit de plastic tas, richtte dat op de twee slachtoffers en eiste geld. Toen bleek dat de mannen geen geld bij zich hadden, greep de dader de telefoon van één van de slachtoffers en vervolgde zijn weg. Terwijl de slachtoffers zich omdraaiden om weg te lopen, hoorden zij twee luide knallen. Vermoedelijk kwamen die uit het pistool. Volgens de politie is het nog niet duidelijk of het om een echt vuurwapen gaat. De mogelijke dader is nog niet gevonden. Meerdere politie-eenheden zochten onder meer met speurhonden naar de verdachte. Hij zou alleen zijn en een groot zwart pistool meedragen in een plastic tas. De politie waarschuwt dat wie de verdachte tegenkomt hem niet zelf moet benaderen maar het alarmnummer moet bellen.