Een twintigjarige man uit Tilburg is zaterdagochtend overleden bij een ernstig ongeval met een auto op de N65 ter hoogte van Berkel-Enschot. Hulpverleners konden de man niet meer redden, meldt de politie.

Het ongeluk vond plaats rond 05.20 uur. De auto brak in stukken en vloog daarna in brand. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. De politie doet onderzoek.

De N65 was door het ongeval tijdelijk dicht richting Den Bosch. Verkeer van Tilburg naar Den Bosch werd omgeleid bij knooppunt De Baars via Eindhoven, via de A58 en de A2. Rond 12.00 uur was de weg weer open voor verkeer.

De N65 loopt van knooppunt Vught tot Berkel-Enschot. De autoweg onderbreekt daarmee de A65, de snelweg tussen knooppunt Vught en knooppunt de Baars bij Tilburg. De afgelopen jaren gebeurden er meerdere ongelukken op de route van de A65/N65 bij Berkel-Enschot.

Zo overleed begin november van vorig jaar een 37-jarige man uit Den Haag bij een ernstig ongeluk op de N65. De Hagenaar reed met zijn voertuig tegen een boom. Een maand later ging het begin december weer mis en overleed een 74-jarige man uit Nijmegen bij een ernstig auto-ongeval op de A65 bij Berkel-Enschot. Ook raakten meerdere mensen gewond.