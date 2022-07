Een auto is vrijdagavond op de N269 bij Hilvarenbeek over een rotonde gevlogen. De bestuurder reed recht over het middenstuk van de rotonde heen, waardoor de wagen de lucht in ging. Drie inzittenden raakten gewond.

Uiteindelijk kwam de wagen rond 18.25 uur tot stilstand naast een fietsbrug. Met hulp van de brandweer konden twee gewonden uit het voertuig komen, maar ze zaten niet bekneld. Een andere inzittende lag volgens een politiewoordvoerder in de berm. e slachtoffers zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Naast meerdere ambulances werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze hoefde niet te landen. De N269 was bij de rotonde tijdelijk afgesloten, in de richting van Esbeek. Het is niet bekend waarom de bestuurder dwars over de rotonde reed. Door de politie wordt onderzoek naar het ongeval gedaan.