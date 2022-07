Een vermeende kinderlokker is donderdagmiddag hard aangepakt door buurtbewoners in Tilburg. Hij zou volgens een politiewoordvoerder een kind bij zijn schouder hebben gepakt. Achteraf bleek het om een verwarde man te gaan.

Rond 15.45 uur kreeg de politie een melding van een incident aan de Corellistraat. Een groep buurtbewoners had een man gevangen en vastgehouden omdat hij een kind bij zijn schouder had gepakt. Dat ging volgens de woordvoerder niet zonder slag of stoot: "Hij heeft wat klappen gekregen."

Na onderzoek van de politie bleek het niet te gaan om een kinderlokker, maar om een verwarde man. De politie was druk bezig de 'gemoederen tot bedaren te brengen'. Het kind raakte niet gewond. De moeder van het kind is op de hoogte gesteld. De politie vindt dat de buurt niet voor eigen rechter had mogen spelen.