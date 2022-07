Een man is woensdagnacht rond 1.00 uur in het Tilburgse Wilhelminapark neergestoken. Het slachtoffer belde zelf 112 met de melding dat hij medische hulp nodig had.

Een traumahelikopter werd ingeschakeld, maar hulpverleners bij het slachtoffer besloten om niet op de helikopter te wachten en het slachtoffer in een ambulance naar het ziekenhuis te brengen. De man is niet in levensgevaar. Mede omdat de man geen Nederlands of Engels spreekt, is onduidelijk wat er precies is gebeurd.

In het park startte de politie een onderzoek. Daarbij werd ook een politiehond ingezet om te zoeken naar mogelijke sporen. Er werden sporen van een vechtpartij gevonden. Er is nog niemand aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen van de steekpartij en hoopt dat er camerabeelden beschikbaar zijn.