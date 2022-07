Vier jongens hebben dinsdagavond in Udenhout een 33-jarige hardloopster aangevallen in Udenhout. Dat gebeurde rond 20.15 uur op het Kuilpad. De vrouw raakte daarbij gewond.

Het slachtoffer was aan het hardlopen en zag de vier jongens op een bankje zitten. De belagers liepen een stukje met haar mee waarbij ze volgens een woordvoerder van de politie werd getreiterd. De vrouw werd geduwd, viel in een sloot en brak haar pols. Vervolgens renden de jongens weg.

De daders zijn tussen de 15 en achttien jaar oud, meldt de politie. Een van de jongens had een arm in het gips. Dat gips was voorzien van een legerprint.