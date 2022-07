Een 47-jarige Kaatsheuvelnaar is woensdagochtend aangehouden voor een steekpartij op een bouwterrein aan de Sint Antoniestraat in Bruchem. Bij de steekpartij, die in de vroege ochtend plaatsvond, raakte een 38-jarige man uit Wormer gewond.

De Kaatsheuvelnaar werd in zijn woonplaats aangehouden voor de steekpartij. Daarbij is ook een bus in beslag genomen. Om 06.15 uur kwam de eerste melding over de steekpartij op het bouwterrein binnen. Op het terrein wordt gewerkt aan de stroomvoorziening onder de A2. Een traumahelikopter en meerdere ambulances gingen ter plaatse. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het bouwterrein is afgezet. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van de steekpartij.