Een tent die tegen een huis in Tilburg aan stond, vloog dinsdagochtend in brand. De vlammen sloegen over naar naastgelegen woningen die ook schade opliepen. De hond van de bewoners is door de brand overleden. Eén bewoonster is naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook heeft ingeademd.

Brandweerlieden probeerden te voorkomen dat de naastgelegen huizen ook getroffen werden door de brand, die rond 6.00 uur ontstond door onbekende oorzaak. Dat lukte niet: het vuur bereikte meerdere buurwoningen en volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio hebben een van de naastgelegen huizen veel brandschade. De andere buren hebben waarschijnlijk alleen rook- en waterschade.

De bewoners van het brandende huis konden volgens de Veiligheidsregio snel veilig buiten komen. Wel ademde één bewoonster rook in, waardoor ze in het ziekenhuis zuurstof toegediend kreeg. Een andere bewoner moest met de ambulance mee voor een controle. De officier van dienst van de brandweer bevestigde rond 8.00 uur dat het vuur uit was, zegt de woordvoerder.

De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De politie laat desgevraagd weten dat die geen rol heeft in dit voorval. "Het lijkt om een ongeval te gaan. De politie zou onderzoek doen als er sprake is van strafrechtelijke zaken, maar dat is niet aan de hand", laat een woordvoerder weten. Hoe dat ongeval er dan uit heeft gezien, kon de woordvoerder niet zeggen.

Omdat al vroeg bekend was dat het vuur over kon slaan op andere huizen in de straat, schaalde de brandweer snel op naar grote brand. In dat geval kunnen meer bluswagens worden ingezet. De directe buren van het getroffen huis werden wakker van de knisperende geluiden van het vuur. Een buurvrouw geeft aan dat ze eerst dacht dat ze regen hoorde, maar na een paar knallen bleek het om een brand te gaan.

Het vuur zorgde voor grote consternatie in de straat. In één buurhuis woont een ouder stel dat volgens andere buren lastig wakker te krijgen was. Meerdere omwonenden probeerden de deuren en ramen in te slaan, waarop de bewoners wakker werden. Brandweerlieden controleerden op het dak of onder de dakpannen het vuur verder aan het smeulen was, zodat de brand niet opnieuw kon oplaaien.